Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, ecco perché Sauron appare diverso nel trailer

Come abbiamo visto nel trailer della Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere diffuso ieri, Sauron sfoggia un look completamente diverso rispetto a quanto visto nella prima stagione. Ma perché questo cambiamento?

Dopo mesi di speculazioni sull'identità di Sauron, il finale della prima stagione ha rivelato che Halbrand (Charlie Vickers) era in realtà il Signore Oscuro del Signore degli Anelli. Sauron era scomparso dalla caduta di Morgoth alla fine della Prima Era e molti pensavano che il cattivo fosse sparito per sempre. Tuttavia, Sauron ha fatto il suo grande ritorno sotto le sembianze di un uomo mortale che rivendicava le Terre del Sud. Halbrand avrebbe governato le Terre del Sud, ma solo dopo aver ribattezzato il regno con il nome di "Mordor".

Il personaggio riappare quindi nel trailer della seconda stagione de Gli Anelli del Potere, ma con un nuovo look. Il villain appare per la prima volta dopo che la voce fuori campo di Galadriel recita: "Credo che sia sempre stato qui tra noi", ma questa volta sfoggia una fluente chioma dorata che farebbe invidia anche a Legolas, due orecchie a punta e una nuova impressionante armatura.

Sauron riappare verso la fine del trailer indossando abiti regali e circondato da elfi con spade puntate contro di lui. Lo stile di Sauron nella Stagione 2 de Gli Anelli del Potere è certamente molto lontano dall'estetica rozza di Halbrand, ma c'è una ragione canonica dietro questo cambiamento.

Perché Sauron ha un aspetto diverso?

Nella Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien, Sauron inganna gli elfi per creare gli Anelli del Potere fingendosi un elfo e facendosi chiamare "Annatar". La prima stagione della serie ha riadattato questa storia facendo sì che Sauron si infiltrasse nell'Eregion con il nome di "Halbrand", ma è riuscito a ottenere solo tre anelli con questo metodo.

Tolkien descriveva Annatar come un travestimento bello e "leale", e il Sauron liscio, biondo e angelico del trailer della seconda stagione de Gli Anelli del Potere corrisponde certamente a questo aspetto. Il drastico cambiamento di aspetto, quindi, è interamente dovuto al fatto che Sauron è passato dal travestimento di "Halbrand" a quello di "Annatar", mascherandosi da elfo anziché da uomo.

L'improvvisa trasformazione di Sauron è possibile perché, fino alla fine della Seconda Era della Terra di Mezzo, il Signore Oscuro possiede l'innata capacità di mutare forma. Questo potere è stato rimosso da Eru, il Dio dell'universo di Tolkien, molto prima de Il Signore degli Anelli, ma questa punizione non è ancora stata inflitta durante l'era de Gli Anelli del Potere.

È probabile che Sauron non sia ancora tornato in piena forma dopo la sconfitta di Morgoth, ma il cattivo ha abbastanza energia per mutare il suo aspetto ed entrare nell'Eregion per facilitare la creazione dei restanti Anelli del Potere.