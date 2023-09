Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente avrà un sequel? La risposta del regista

Francis Lawrence, regista di Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, sarebbe disposto a dirigere un altro film della saga. Lo rivela in un'intervista a EW sull'uscita del suo ultimo prequel La ballata dell'usignolo e del serpente. Lawerence, che ha diretto anche gli altri film del franchise Hunger Games: la ragazza di fuoco e Il canto della rivolta - Parte 1 e 2, ha rivelato che gli piacerebbe tornare nell'arena ed esplorare le storie di come Haymitch (Woody Harrelson) e Finnick (Sam Claflin) siano sopravvissuti nei Distretti rispettivamente 12 e 4 durante i precedenti Hunger Games, avverando così il desiderio di molti fan. Il regista però ha specificato che tornerebbe a dirigere un altro capitolo solo e unicamente se alla base ci fosse una buona storia scritta dall'autrice della saga Suzanne Collins, con al centro una solida tematica.

Le condizioni del regista

"Mi è piaciuto far parte del franchise perché le storie sono fantastiche. Ma quello che ha reso il lavoro gratificante è il fatto che le storie parlavano sempre di qualcosa di importante. Suzanne Collins scrive sempre partendo da una base tematica. I primi libri della saga sono tutti incentrati sulle conseguenze della guerra. La ballata dell'usignolo e del serpente parla dello stato di natura. È questo che ha reso i primi film intensi e non superficiali e credo che sia il motivo per cui la saga ha superato la prova del tempo", ha detto Lawrence.

"Se Suzanne ha un'altra idea tematica che ritiene si adatti al mondo di Panem - sia che si tratti di nuove persone o di personaggi familiari come Finnick, Haymitch, chiunque - sarei davvero interessato a farne parte. Ma non ho alcuna intenzione di dire: 'Mi piacerebbe fare gli Hunger Games di Finnick'. È un grande personaggio, ma quali sono i fondamenti tematici che lo rendono degno di essere raccontato?", ha continuato il regista parlando del desiderio di molti fan di approfondire i personaggi di Finnick e Haymitch.

La ballata dell'usignolo e del serpente

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è ambientato 64 anni prima della trilogia originale di Hunger Games e segue le vicende di un giovane Coriolanus (Tom Blyth) mentre viene incaricato di fare da mentore al tributo femminile del Distretto 12 Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) durante la decima edizione degli Hunger Games. Come nel caso di Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e Peeta Mellark (Josh Hutcherson), l'indifferenza lascia presto il posto all'amore tra Coriolanus e Lucy Gray sullo sfondo brutale dei giochi. La durata del nuovo Hunger Games è stata già svelata. La ballata dell'usignolo e del serpente uscirà nelle sale il 17 novembre.