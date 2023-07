The Holdovers: Paul Giamatti è un professore burbero nel trailer del film di Alexander Payne

Paul Giamatti è il protagonista del film The Holdovers, il nuovo progetto diretto da Alexander Payne, di cui è stato diffuso il primo trailer.

Il 22 novembre arriverà nei cinema americani il film The Holdovers, il nuovo progetto diretto da Alexander Payne di cui è stato condiviso il trailer ufficiale.

Nel video si spiega che sul grande schermo si assisterà a quello che accade quando un professore, non particolarmente amato, è costretto a fare da "babysitter" ad alcuni studenti che frequentano un istituto esclusivo durante le feste di Natale.

I dettagli del film

Paul Giamatti è il protagonista di The Holdovers nel ruolo di un insegnante di una scuola del New England che è costretto a rimanere nel campus durante le festività natalizie, dovendo cercare di gestire alcuni studenti. Il professore stringe però, inaspettatamente, un legame con uno di loro (Dominic Sessa) e con la capo cuoca, che ha perso da poco un figlio in Vietnam (Da'Vien Joy Randolph).

Alexander Payne è regista del film scritto da David Hemingson.

Nel team della produzione ci sono poi Mark Johnson, Bill Block, Andrew Golov, Thom Zadra, e Chris Stinson.