Oscar 2024: Da'Vine Joy Randolph, miglior attrice non protagonista, tra le lacrime: 'Grazie per avermi vista'

Da'Vine Joy Randolph si commuove sul palco per la vittoria del primo Oscar della sua carriera per il film The Holdovers.

Da'Vine Joy Randolph ha vinto il primo Oscar della sua carriera per The Holdovers - Lezioni di vita, una commedia drammatica ambientata negli anni '70 su un trio bloccato in una scuola privata del New England durante le vacanze.

L'attrice ha portato a casa il trofeo per la migliore attrice non protagonista alla sua prima nomination alla quale ha concorso contro Emily Blunt per Oppenheimer, Danielle Brooks per Il colore viola, America Ferrera per Barbie e Jodie Foster in Nyad.

Il discorso della vincitrice

Durante il suo discorso di accettazione Randolph ha rivelato che non si è sempre immaginata di diventare un'attrice. Questo fino a quando sua madre non l'ha incoraggiata a rivolgersi al dipartimento teatrale locale. "Non pensavo di dover fare questa carriera", ha detto Randolph al microfono. "Ringrazio mia madre per averlo fatto. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, che mi hanno accompagnato e guidato".

L'attrice ha riflettuto in lacrime sul suo percorso a Hollywood prima di approdare sul più grande palcoscenico del mondo dello spettacolo. "Ho sempre voluto essere diversa, ma ora ho capito che devo solo essere me stessa", ha detto. "Grazie per avermi visto".

La Randolph, che è stata accompagnata sui gradini dalla sua co-star Paul Giamatti, ha anche ringraziato un insegnante particolarmente significativo all'inizio della sua carriera. "Quando ero l'unica ragazza di colore in classe, tu mi hai visto e mi hai detto che ero abbastanza. Quando ti ho detto: 'Non mi vedo', mi hai risposto: 'Va bene. Ci creeremo il nostro percorso", ha detto, riferendosi al suo ex insegnante di recitazione.

Prima di lasciare il palco, la Randolph ha elogiato il suo team che l'ha aiutata a superare l'inevitabile stress della stagione dei premi. "Devo fare un ringraziamento speciale al mio agente. So che avete detto: 'Non parlate del tuo agente!' - ma voi non avete un agente come il mio", ha detto, suscitando le risate del pubblico. "Ve ne sarò grata per sempre".

L'interpretazione della Randolph, responsabile della mensa di un collegio in lutto per la perdita del figlio, è stata ampiamente celebrata nel circuito dei premi. La 37enne era già stata elogiata ai Golden Globe e ai BAFTA.

Al di fuori di The Holdovers, la Randolph è nota soprattutto per la sua interpretazione, nominata ai Tony, in Ghost, nella commedia di Eddie Murphy Dolemite Is My Name e nella serie HBO The Idol. Ha detto di essere stata attratta dal ruolo di Mary Lamb in The Holdovers perché voleva far luce sulla particolarità di donne apparentemente "medie".

"È importante, soprattutto per le donne di colore, perché queste donne raramente ricevono credito. Anche se è una donna di colore, persone di ogni estrazione sociale sono venute da me e mi hanno detto: 'Mi rivedo in Mary'", ha dichiarato la Randolph a Variety la mattina delle nomination agli Oscar.

Alexander Payne ha diretto The Holdovers, che ha ricevuto anche le nomination per il miglior film, attore (Paul Giamatti), sceneggiatura originale (David Hemingson) e montaggio (Kevin Tent).