The Holdovers - Lezioni Di Vita: aperti i preorder, su Amazon, dell'edizione blu-ray del film

Su Amazon sono attualmente aperti i preorder di The Holdovers - Lezioni Di Vita, in versione blu-ray; il film diretto da Alexander Payne, con al centro Paul Giamatti, che ha conquistato pubblico e critica al cinema.

Diretto da Alexander Payne, su soggetto e sceneggiatura di David Hemingson, The Holdovers - Lezioni di vita ha saputo ben presto conquistare critica specializzata e pubblico al cinema, confermando il talento di coloro che ci hanno lavorato, premiandone gli sforzi davanti al mondo. Non a caso, il lungometraggio uscito nei cinema italiani il 18 gennaio 2024, ha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista a Da'Vine Joy Randolph, nonché altri premi di settore molti importanti.

Per via di tutte queste ragioni abbiamo voluto segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, sono aperti i preordini dell'edizione Blu-Ray di The Holdovers - Lezioni Di Vita. Sul sito, nel mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile preordinarlo a 19,99€, con la cosiddetta "prenotazione al prezzo minimo garantito" (i termini specifici di questa prenotazione sono spiegati al dettaglio su Amazon, direttamente nella pagina del prodotto cinematografico in questione). Vi ricordiamo che l'uscita di questa edizione di The Holdovers - Lezioni di vita è stata fissata al 20 giugno 2024. Trovate tutto nel box seguente.

Il preorder di The Holdovers - Lezioni Di Vita in versione blu-ray

The Holdovers - Lezioni Di Vita ha saputo ammaliare la critica specializzata con una storia dal sapore sia leggero che amaro, giocando con la scrittura dei propri protagonisti, le loro idee e alcune interpretazioni (quella di Paul Giamatti su tutte) indelebili sul grande schermo.

Partendo dalle risposte generali ricevute da stampa e pubblico, risulta innegabile l'attenzione e il valore di un lungometraggio da avere a tutti i costi in casa propria. Sia che siate amanti del cinema, che alla ricerca di un'esperienza diversa dalle altre. Se non per voi, potrebbe comunque trasformarsi in un'idea regalo originale e fuori dal comune, perfetta per far scoprire una vera e propria perla cinematografica come questa.