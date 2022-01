The Holdovers: Da'Vine Joy Randolph reciterà nel film di Alexander Payne

Da'Vine Joy Randolph sarà la protagonista di The Holdovers, il nuovo film diretto da Alexander Payne.

Il progetto sarà prodotto da Miramax e le riprese iniziano nella giornata di oggi nel New England.

La sceneggiatura di The Holdovers è stata firmata da David Hemingson, impegnato anche come produttore. Alexander Payne è stato coinvolto in estate e il protagonista sarà l'attora Paul Giamatti nel ruolo dell'insegnante della Deerfield Academy Paul Hunham, che non piace a nessuno: non ai suoi studenti, non ai suoi colleghi e nemmeno al suo preside. Le persone trovano infatti la sua rigidità e pomposità esasperante. Senza famiglia e un luogo dove andare durante le vacanze di Natale del 1970, Paul rimane a scuola per controllare gli studenti che non possono tornare a casa. Dopo alcuni giorni, rimane un solo studente: un complicato quindicenne chiamato Angus, un bravo studente il cui comportamento negativo gli fa rischiare spesso di essere espluso. A Deerfield è rimasta anche la capo-cuoca Mary, parte affidata a Da'Vine Joy Randolph, che si occupa dei figli dei privilegiati e il cui figlio è stato recentemente ucciso in Vietnam. I tre si ritrovano a formare un'improbabile famiglia nel periodo natalizio, condividendo delle comiche disavventure durante due settimane davvero nevose in New England. I protagonisti impareranno come aiutarsi a vicenda e capire che non si è legati al proprio passato e si può scegliere il proprio futuro.

Randolph ha recitatpo in Dolemite is My Name accanto a Eddie Murphy e, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo con il film The Lost City con star Sandra Bullock e Channing Tatum.