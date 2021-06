The Hitman's Wife's Bodyguard debutta in vetta al box office USA superando i 17 milioni

The Hitman's Wife's Bodyguard: Ryan Reynolds, Salma Hayek e Samuel L. Jackson in una scena

Ottimo debutto in testa al box office USA per la commedia action The Hitman's Wife's Bodyguard. Il film interpretato dalle star Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds e Salma Hayek apre con un incasso di 17 milioni (11 nel weekend) da 3.331 sale, con una media per sala di 3.504 dollari. La strana coppia formata dalla guardia del corpo Michael Bryce (Ryan Reynolds) e dal cecchino Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) torna per una nuova pericolosa missione. Ancora senza licenza e sotto scrutinio, Bryce è costretto a tornare in attività dalla capricciosa moglie di Darius, la famigerata truffatrice Sonia Kinclad (Salma Hayek). E mentre Bryce è portato al limite della pazienza dai più pericolosi tra i suoi protetti, il trio si ritrova invischiato in un piano dalle ramificazioni internazionali ideato da un uomo potente e assetato di vendetta (Antonio Banderas).

Salma Hayek: "Mi sono esercitata con le imprecazioni per impressionare Samuel L. Jackson"

Secondo, l'horror **A Quiet Place 2, che incassa altri 9,4 milioni arrivando alla cifra record di 125,2 milioni nel botteghino post-emergenza. Brillante horror diretto da John Krasinski e interpretato dalla moglie Emily Blunt, A Quiet Place 2 è uno dei 15 film più attesi dell'estate 2021 nei cinema italiani.

A Quiet Place 2, per William Friedkin è "Un nuovo classico dell'orrore"

Stabile al terzo posto il film d'animazione Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, nuovo focus sul popolare coniglio inglese creato da Beatrix Potter che incassa 6,1 milioni raggiungendo una cifra complessiva di 20,3 milioni in due settimane.

The Conjuring - Per ordine del Diavolo: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Keith Arthur Bolden in una scena

Al quarto posto ritroviamo The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, stabile con un incasso di 5,1 milioni che lo porta a un totale di 53,6 milioni di dollari. Come svela la nostra recensione di The Conjuring - Per ordine del Diavolo, il film racconta un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Quinto il film Disney Crudelia, storia delle origini della villain Disney Crudelia De Mon interpretata da una scatenata Emma Stone. Qui trovate la nostra recensione di Crudelia. Il film live action, che beneficia della duplice uscita cinema/streaming su Disney+, incassa altri 5,1 milioni per un totale di 64,7 milioni.