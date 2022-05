Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario: vi spieghiamo come mai in homevideo ha il suo perché

L'uscita Eagle in versione 4K UHD di Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario è l'ideale per una serata senza impegno, in cui spegnere il cervello e godersi l'impianto audio-video con un prodotto di puro entertainment.

Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario: Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson durante una scena

Diciamolo subito chiaramente: Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario, appena uscito in homevideo (soprattutto nella versione 4K UHD) grazie a Eagle Pictures, non è certamente un bel film, anzi, non è stato neanche distribuito nelle sale italiane ma solamente in streaming e anche per i canoni del genere è piuttosto datato, con dialoghi a tratti imbarazzanti oltre che volgari. Però non si può negare che il film ha delle sequenze spettacolari e pur nella sua assurdità assolve il mai banale compito di intrattenere. E fra l'altro, cosa che non guasta, il suo cast è simpatico e accattivante, oltre che prestigioso: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas, Gary Oldman e Morgan Freeman non sono nomi che possono passare inosservati.

Un prodotto action a tutto ritmo per spegnere il cervello e godersi l'impianto

Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario: Salma Hayek con Ryan Reynolds durante una scena

Ma allora perché ne torniamo a parlare? Perché proprio per la sua natura spettacolare ma caciarona, Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario è perfetto per essere goduto a casa, per una serata senza impegno, vissuta per il semplice gusto di sfruttare il proprio impianto e la propria catena audio-video. Allora sì che le sfrenate, mirabolanti e incredibili avventure della guardia del corpo Michael Bryce, del sicario Darius Kincaid e di sua moglie Sonia possono avere anche un loro perché. La classica serata in cui insomma spegnere il cervello e godersi un action a tutto ritmo infarcito di battutacce ma anche di sequenze indubbiamente spettacolari.

Il video 4K è spettacolare per apprezzare panorami e scene acrobatiche

Ma proprio per godere al massimo delle scene più spettacolari, serviva un'edizione homevideo di alto livello tecnico, capace di assolvere in maniera totale il puro compito di entertainment. Ebbene la versione 4K UHD targata Eagle che abbiamo potuto ammirare (e che all'interno ha ovviamente anche il blu-ray), centra pienamente il suo compito, grazie a video e audio di altissimo livello. Il quadro è nitidissimo e sempre ben dettagliato, anche se qua e là si avverte qualche cenno di morbidezza dovuta agli effetti CGI delle scene più spettacolari e frenetiche, sensazione amplificata proprio dal livello altissimo di risoluzione.

Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario: Ryan Reynolds, Salma Hayek e Samuel L. Jackson in una scena

Per il resto il video è uno spettacolo, tra panorami mozzafiato e location favolose, anche se ingannevoli rispetto a quanto viene descritto nel film (la Firenze della panoramica diventa in realtà poi Trieste con la sua Piazza Unità, mentre alcune località dell'Istria vengono spacciate per Portofino). Sul piano cromatico di possono ammirare sempre colori accesi e una tavolozza molto ricca.

Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario: Samuel L. Jackson con Ryan Reynolds in una scena

Audio esplosivo tra inseguimenti, combattimenti e sparatorie. Pochi gli extra

Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario: Ryan Reynolds con Saumel L. Jackson in una scena d'azione

Ma in un film così fracassone tra inseguimenti spettacolari, combattimenti corpo a corpo e sparatorie, è ovvio che un ruolo fondamentale lo gioca l'audio. Nonostante ci si debba accontentare di un DTS HD 5.1 sia per l'italiano che per l'inglese (un Dolby Atmos almeno per la traccia originale sarebbe stato il benvenuto) bisogna riconoscere che in ogni caso l'ascolto è molto avvincente. Nelle sequenze più mirabolanti, lo spettatore viene adeguatamente circondato da una vasta quantità di effetti sonori sempre precisi e ben dislocati, ma anche l'energia è assicurata da puntuali entrate del sub.

Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario: Salma Hayke insieme a Ryan Reynolds in una scena

Ottima anche la ricchezza dell'ambienza tranquilla in alcuni locali, ma anche la colonna sonora ha un buon impatto mentre i dialoghi restano sempre chiari anche in condizioni caotiche. Poco da dire invece sugli extra, che troviamo sul disco 4K: qui ci sono teaser, trailer e tre brevissimi contributi: Bloopers (1' e mezzo), ovvero papere sul set, Stunt Life (1') sulle scene acrobatiche e Ninnananna (1'), in pratica un promo. Sul blu-ray solo trailer italiano e originale.