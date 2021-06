Salma Hayek: "Mi sono esercitata con le imprecazioni per impressionare Samuel L. Jackson"

Salma Hayek, intervistata recentemente da Jimmy Fallon, ha dichiarato di essersi esercitata con le imprecazioni per impressionare Samuel L. Jackson.

Salma Hayek, durante l'ultima puntata del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ha dichiarato di essersi esercitata a lungo con le imprecazioni, per affinare al meglio la sua tecnica, al fine di impressionare Samuel L. Jackson sul set di Hitman's Wife's Bodyguard.

"È stato molto divertente lavorare con Sam, ma all'inizio ero piuttosto intimidita dalla sua presenza", ha rivelato l'attrice parlando con il presentatore, aggiungendo anche: "Ho avuto molti scambi pieni di imprecazioni con Jackson sul set del film e, di conseguenza, ho dovuto fare pratica prima delle riprese."

"Ero come Robert De Niro in Taxi Driver, stavo davanti allo specchio mentre facevo pratica con le imprecazioni" ha aggiunto Salma durante l'intervista, gesticolando invece di pronunciare le parolacce in questione, "Dovevo dire parolacce davanti a lui molte volte ed ero piuttosto spaventata".

Fallon ha anche chiesto all'attrice messicana se tutte le parolacce che ha dovuto dire sul set sono rimaste o meno nel suo vocabolario al termine delle riprese, al che la Hayek ha risposto: "Devo stare molto attenta, perché ho ancora un po' del mio personaggio dentro di me. Quando sono con mia figlia e dico una parolaccia do la colpa a Sonia, il mio personaggio, dico: 'Non ero io, era Sonia'".