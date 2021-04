Come ti ammazzo il bodyguard 2: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek nel trailer

Doppio trailer, in versione normale e red band, per l'action Lionsgate The Hitman's Wife's Bodyguard, sequel di Come ti ammazzo il killer, che vede il ritorno delle star Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek.

Il trailer si apre con il premio al personaggio di Reynolds per il Bodyguard dell'anno mentre nel pubblico Samnuel L. Jackson se la ride della grossa. Segue una seduta di Reynolds da una psicanalista prima che la comparsa di Salma Hayek lo trascini in una nuova pericolosa avventura.

Ryan Reynolds ha prontamente diffuso via Twitter anche la "versione red band" del trailer che, in realtà, contiene ancora il marchio "Ryan Reynolds" nella parte bassa dello schermo. La scritta #ReleaseTheRedBand, che accompagna il post, è un ammicco nonsense a #ReleaseTheAyerCut.

In The Hitman's Wife's Bodyguard, il bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) e il sicario Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) sono tornati per un'altra missione letale. Ancora senza licenza e sotto esame, Bryce è costretto a tornare in azione dalla moglie ancora più instabile di Darius, la famigerata truffatrice internazionale Sonia Kincaid (Salma Hayek). Mentre Bryce viene spinto oltre il limite dai suoi due protetti il trio si fa coinvolgere in un complotto globale ordito da un pazzo vendicativo e potente (Antonio Banderas). Ad unirsi al team e al caos mortale c'è anche la star Morgan Freeman in un ruolo sorprendente.

Nel cast del film Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas, Morgan Freeman, Frank Grillo, Caroline Goodall, Rebecca Front, Gabriella Wright, Alice McMillan, Kristofer Kamiyasu, Tom Hopper, Blake Ritsone Richard E. Grant.

L'uscita al cinema di The Hitman's Wife's Bodyguard è fissata al 16 giugno 2021.