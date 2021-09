The Guilty: Jake Gyllenhaal nel trailer italiano del thriller Netflix

Altissima tensione nel trailer del thriller poliziesco The Guilty, interpretato dalla star Jake Gyllenhaal. Nel poliziesco Netflix, l'attore interpreta un poliziotto che sta per essere degradato ed è stato assegnato al centralino che riceve una chiamata d'emergenza drammatica da parte di una donna che è stata rapita. Presto l'agente scoprirà che niente è come sembra, e affrontare la verità è l'unica via d'uscita che gli rimane.

Oltre a Jake Gyllenhaal, nel cast di The Guilty troviamo anche Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Riley Keough, Byron Bowers, Da'Vine Joy Randolph, David Castañeda, Christina Vidal, Paul Dano, Adrian Martinez, Bill Burr, Beau Knapp e Edi Patterson.

Il film, diretto e prodotto da Antoine Fuqua, è il remake del thriller poliziesco danese Il colpevole - The Guilty. La sceneggiatura è firmata dal creatore di True Detective Nic Pizzolatto.

The Guilty arriverà il 1 ottobre su Netflix.