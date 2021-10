The Guilty, Jake Gyllenhaal: "La mia recitazione schiava di Zoom"

La star di The Guilty, Jake Gyllenhaal, ha svelato le difficoltà nel recitare un intero film seduto di fronte al monitor di un pc costretto a comunicare solo via Zoom e telefono nel remake del fortunato thriller poliziesco danese Il colpevole - The Guilty, del 20218.

The Guilty: Jake Gyllenhaal in una sequenza del film

Qui trovate la nostra recensione di The Guilty, disponibile da oggi su Netflix. Il film al cardiopalma vede Jake Gyllenhaal nel ruolo di un agente del 911 a Los Angeles che, durante un turno, riceve una chiamata di una donna che è stata rapita. Il thriller si svolge quasi tutto al telefono visto che adotta il punto di vista del personaggio di Gyllenhaal e non vediamo quasi nessun altro per tutto il tempo. Per questo motivo, il film si impernia sulla performance di Gyllenhaal.

The Guilty: Jake Gyllenhaal in una scena del film

La situazione, già di per sé complicata, si è trasformata in una vera e propria sfida per via delle restrizioni sulle riprese legate all'emergenza sanitaria. Mentre gli attori erano sul set, il regista Antoine Fuqua, che in precedenza aveva diretto Jake Gyllenhaal nel dramma sulla boxe Southpaw - L'ultima sfida, era in un furgone a un isolato di distanza, dirigendo da remoto per via di una positività nel suo entourage. Nel frattempo, tutti dall'altra parte del telefono, inclusi personaggi come Peter Sarsgaard ed Ethan Hawke, stavano lavorando da casa. La produzione di The Guilty ha finito per fare affidamento su un miscuglio di varie forme di comunicazione, da FaceTime a Zoom fino ai vecchi walkie-talkie.

"Dovevamo scoprire e cercavamo costantemente di imparare mentre procedevamo", ha raccontato Jake Gyllenhaal a The Verge. "Penso che l'undicesimo giorno abbiamo bloccato un sistema."

Jake Gyllenhaal si imbatte in un cosplayer vestito come Mysterio a Venezia (FOTO)

Durante la lavorazione di The Guity, tutti gli attori erano su Zoom in background in modo da poter sentire tutto ciò che accadeva e comunicare in tempo reale. Nei momenti in cui erano necessarie note più personali o intime, Fuqua e Gyllenhaal passavano su FaceTime per chattare.

Il contatto più ravvicinato tra attore e regista è stato ben poco ortodosso, come ricorda Gyllenhaal:

The Guilty: una foto dal set del film

"Quando eravamo in un cambio di installazione - un cambio di illuminazione che richiedeva più di 20 minuti o qualcosa del genere - uscivo e salivo su questa scala che era sul muro, e Antoine apriva la porta del suo furgone, e come Romeo e Giulietta parlavamo da lontano; io in cima a questo muro su una scala e lui sulla strada".

Al di là delle questioni logistiche, questi diversi modi di comunicazione hanno influenzato le stesse performance degli attori. "Eravamo schiavi di una particolare tecnologia, che era Zoom," spiega Jake Gyllenhaal. "E questo crea un ritmo. Anche nelle nostre presentazioni, vorremmo entrare, ma non vuoi interrompere qualcuno. Questa è l'essenza della recitazione: il ritmo. Quando il ritmo viene dettato da un congegno tecnologico, lascia meno spazio per la vitalità. Ci siamo dovuti abituare per i primi quattro o cinque giorni. Era come se qualcuno avesse preso un quarto di secondo dal mio istinto. E se sei un professionista in qualunque cosa tu faccia, soprattutto nella recitazione, il ritmo è tutto. Chiedi a un quarterback, ​togli un quarto di secondo dal suo tiro e vedi che succede."