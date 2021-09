Jake Gyllenhaal si imbatte in un cosplayer vestito come Mysterio a Venezia (FOTO)

Jake Gyllenhaal, che ha interpretato il villain Mysterio in Spider-Man: Far From Home, si è imbattuto in un suo cosplayer con indosso il costume di Mysterio mentre faceva il turista a Venezia.

Jake Gyllenahaal ha notato un volto familiare durante il suo recente viaggio a Venezia. L'attore si è infatti imbattuto in un cosplayer con indosso il costume di Mysterio, il cattivo che Gyllenhaal interpreta in Spider-Man: Far From Home, immortalandolo in alcune foto pubblicate poi su Instagram.

La prima immagine mostra l'attore con un'espressione confusa mentre sullo sfondo, in cima a un ponte, scorgiamo Mysterio immortalato da un fotografo (@gurrenledit). La seconda foto mostra il cosplayer di Mysterio @jackwhollyludovico da vicino mentre Jake Gyllenhaal cammina sullo sfondo con le mani nella stessa posa dell'uomo.

"Ho incontrato un vecchio amico a Venezia" ​​ha scritto a commento felle foto.

Il collega Josh Gad ha commentato scherzosamente, "Portalo via".

Spider-Man: Far From Home, uscito nel 2019, mostrava il Peter Parker di Tom Holland mentre si recava in vacanza scolastica in Europa con gli amici. Qui Peter viene raggiunto da Nick Fury che lo ingaggia per aiutarlo a dipanare il mistero di diversi attacchi di creature Elementali.

Il nuovo capitolo della trilogia su Spider-Man, Spider-Man: No Way Home, uscirà nelle sale il 17 dicembre e racconterà ciò che accade a Peter Parker dopo che la sua identità è stata svelata al mondo e dopo che su di lui è piovuta l'accusa di aver ucciso Mysterio.

Spider-Man: No Way Home, secondo una teoria dei fan il Doctor Strange del trailer sarebbe in realtà Mysterio