The Gray Man: esce oggi su Netflix il film dei Fratelli Russo con Ryan Gosling e Chris Evans

Il film più atteso dell'anno è in procinto di uscire su Netflix! Ovviamente, stiamo parlando di The Gray Man, diretto dai Fratelli Russo e interpretato da Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Dhanush, Regé-Jean Page, Julia Buttes e Billy Bob Thornton.

The Gray Man: Ryan Gosling in un'immagine

Questo spy thriller promette spettacolo sin dai primi scatti realizzati sul set e dal trailer che ha consentito al pubblico di apprezzare l'alchimia degli interpreti di grande livello. Diretto dai Fratelli Anthony e Joe Russo, The Gray Man racconta la storia dell'agente della CIA Court Gentry, noto come Sierra Six, che è entrato a far parte dell'agenzia dopo essere stato prelevato da un penitenziario federale e reclutato da Donald Fitzroy. Gentry è un agente assai qualificato che ha iniziato la sua carriera alla CIA in qualità di mercenario. Quando un suo collega instabile, l'ex agente Lloyd Hansen, decide di mettere una taglia sulla sua testa, Gentry si ritrova a essere il bersaglio di una caccia all'uomo aperta in tutto il globo. Costretto a darsi alla fuga, Sierra Six verrà aiutato da una sua collega, Dani Miranda. Il suo aiuto sarà sufficiente a evitargli la morte?

The Gray Man a Roma: la premiere italiana del nuovo film dei fratelli Russo (FOTO)

Basato sull'omonimo romanzo firmato nel 2009 da Mark Greaney, The Gray Man punta tutto sulla qualità del racconto e sul carattere dinamitardo delle scene action - il nome dei Fratelli Joe e Anthony Russo, d'altronde, basterebbe a essere una garanzia. Con 200 milioni di budget, il progetto si è affermato come il più costoso che sia mai stato prodotto da Netflix. Basterebbe il cast stellare a giustificare tale cifra. Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas danno vita a un trio affiatato di attori in grado di catturare l'attenzione dei più giovani e, allo stesso tempo, di un pubblico di età media.

The Gray Man: Chris Evans in una scena del film

Il film è promosso come l'inizio di un franchise a cui Netflix tiene molto ed è straordinario nella costruzione di scene d'azione - mai fini a sé stesse - che coprono circa i tre quarti della sua durata. Quest'avventura globale a metà tra James Bond e Fast & Furious è girato tra Château de Chantilly in Francia, Los Angeles, la Repubblica Ceca, la Thailandia, l'Austria e l'Azerbaigian e rappresenta l'inizio di una grande carriera da registi per i Fratelli Russo al di fuori di Netflix.

L'aspetto più elettrizzante di The Gray Man risiede nella totale perdita di controllo e nella rinuncia al realismo, cui si giunge in modo progressivo dopo esplosioni e deragliamenti via via più elettriche e dinamitarde. A sostegno dell'idea per cui le interpretazioni attoriali siano state ottime, basti pensare che, per prepararsi al ruolo di Dani Miranda, Ana de Armas ha effettivamente consultato un agente della CIA che le ha parlato della mentalità e, più di ogni altra cosa, delle regole da seguire per fare bene in quel campo.

The Gray Man è disponibile su Netflix a partire da oggi 22 luglio 2022. Grazie ai nomi altisonanti dei Fratelli Joe e Anthony Russo, Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas, lo spettacolo è assicurato e mantiene le altissime aspettative! Che aspettate? Con questo caldo, non c'è niente di meglio da fare che accendere il climatizzatore, sdraiarsi sul divano e vivere avventure più veloci della luce!