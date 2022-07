The Gray Man a Roma: la premiere italiana del nuovo film dei fratelli Russo (FOTO)

La premiere italiana di The Gray Man ha avuto luogo durante la serata di ieri, Martedì 12 Luglio 2022, presso l'Auditorium della Conciliazione a Roma: si tratta del nuovo film diretto da Anthony e Joe Russo che ha come protagonisti Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas.

The Gray Man: una foto della premiere del film

All'interno delle foyer dell'Auditorium della Conciliazione, Netflix ha allestito una vera e propria experience interattiva che ha catapultato 250 spie, reclutate per l'occasione, tra le scene del nuovo action movie. L'Auditorium, inoltre, prima dell'inizio dell'evento è stato improvvisamente inghiottito da fumo rosso sangue che ha abbracciato la folla.

Ecco alcune delle attività organizzate in occasione della premiere: dalla possibilità di fotografarsi da un treno in corsa al fianco di Gosling o sul taxi in una location del film, alla possibilità di ricreare il poster della pellicola, fino a bere drink a tema The Gray Man sul bancone del bar animato da dei pericolosissimi bartender muniti di pistole cariche di gintonic.

Ryan Gosling è il protagonista del film dei celebri registi mentre Chris Evans è il villain psicopatico che Gosling dovrà affrontare nel thriller prodotto da Netflix/AGBO che, oltre ad arrivare su Netflix a partire dal 22 luglio, sarà disponibile già da oggi in alcune sale cinematografiche selezionate. Nel cast figurano anche la de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

La sinossi di The Gray Man recita: "L'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six, viene strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato ma ora la situazione è cambiata e l'obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno."