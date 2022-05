The Gray Man, primo trailer per l'adrenalinico film Netflix con Chris Evans e Ryan Gosling

Ryan Gosling in fuga da Chris Evans nel primo trailer di The Gray Man, il nuovo film dei Fratelli Russo targato Netflix.

È finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di The Gray Man, il nuovo film che affiancherà Chris Evans a Ryan Gosling e riunirà l'interprete di Captain America ai registi del MCU Anthony e Joe Russo.

L'attesa è quasi terminata: tra poche settimane vedremo sugli schermi delle nostre case la folle caccia all'uomo che troverà da un lato l'agente della CIA interpretato da Ryan Gosling, e dall'altra l'ex-collega a cui presta il volto (e i baffi) Chris Evans. Chi sarà l'inseguitore e chi l'inseguito? E perché si è disposti a tutto pur di avere la testa del ricercato?

Ce lo rivela in parte il primo trailer del film, assieme alla sinossi ufficiale fornita da Netflix: "Il Gray Man è l'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte...".

The Gray Man, scritto dagli sceneggiatori del MCU Christopher Markus e Stephen McFeely assieme a Joe Russo, e diretto proprio dal duo dietro alcuni dei più grandi successi dei Marvel Studios, è tratto dal romanzo "Tre giorni per un delitto" di Mark Greaney e arriverà il 22 luglio su Netflix. Nel cast del film troviamo anche Ana De Armas, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton, Regé-Jean Page, Julia Butters, Wagner Moura, Dhanush e Alfre Woodard.