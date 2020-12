The Gray Man: Jessica Henwick e Wagner Moura nel cast

The Gray Man, il nuovo film dei fratelli Russo che verrà prodotto per Netflix, avrà nel proprio cast anche Jessica Henwick e Wagner Moura.

I due attori sono solo gli ultimi arrivati nell'atteso progetto scritto dai due filmmaker in collaborazione con Christoper Markus e Stephen McFeely tratto dal romanzo di Mark Greaney.

Il cast di The Gray Man guidato da Ryan Gosling e Chris Evans sarà composto anche da Jessica Henwick conosciuta dal pubblico televisivo grazie a Il Trono di Spade e Iron Fist, Wagner Moura che è stato star di Narcos, Julia Butters che ha conquistato gli spettatori con la sua interpretazione in C'era una volta a... Hollywood, e Danush.

Il film The Gray Man sarà un thriller ambientato nel mondo delle spie e ha come protagonista Gray Man (l'Uomo Grigio), un assassino freelance ed ex agente della CIA chiamato Court Gentry. Nel romanzo scritto da Greaney si racconta un duello letale mentre Gentry (Ryan Gosling) viene inseguito intorno al mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), in passato suo collega.

Pochi giorni fa era stato annunciato l'arrivo tra gli interpreti del progetto, che potrà contare sul budget più alto messo a disposizione da Netflix, di Ana de Armas.