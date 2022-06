The Gray Man: nuova clip del film dei fratelli Russo con Chris Evans e Ryan Gosling

Durante l'evento Netflix Geed Week i fratelli Russo hanno partecipato a una tavola rotonda in cui hanno parlato dell'atteso film The Gray Man e condiviso nuove clip del film con star Chris Evans e Ryan Gosling.

I due registi hanno spiegato che è stato bello poter collaborare nuovamente con l'ex Captain America e permettergli di mettersi alla prova con un ruolo totalmente diverso, ovvero quello di uno psicopatico.

In The Gray Man Chris Evans recita accanto a Ryan Gosling che i registi hanno lodato per il suo minimalismo e delicatezza, per la capacità di interpretare un personaggio molto complesso in modo realistico e senza mai esagerare, con gesti misurati e attenti. La star canadese, secondo i fratelli Russo, ha anche un senso dell'umorismo perfetto per il ruolo.

I due protagonisti hanno poi rilasciato alcune dichiarazioni in un interessante video dietro le quinte che dà spazio all'azione e agli effetti speciali.

Nel cast di The Gray Man ci sono anche Ana de Armas e Dhanush.

Nel film l'attore canadese ha il ruolo di Court Gentry, un agente della CIA che passa da un lavoro all'altro mantenendo sempre segreta la propria identità, essendo un esperto killer. Quando l'uomo si imbatte in alcuni segreti si ritrova a iniziare una fuga, mentre lo spietato Lloyd Hansen (Chris Hansen) gli dà la caccia.

Ana de Armas sarà invece Dani Miranda, agente che aiuterà Gentry, anche se le sue motivazioni non sono molto chiare. Nel cast ci saranno anche Billy

Bob Thornton nel ruolo di Donald Fitzroy che supervisiona Gentry, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Wagner Moura, Alfre Woodard e Dhanush.

Il film arriverà in alcuni cinema americani il 15 luglio in attesa di un debutto previsto in streaming il 22.