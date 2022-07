The Gray Man 2: Netflix annuncia il sequel con Ryan Gosling e un film spinoff

The Gray Man 2 verrà realizzato e Netflix ha ora confermato il ritorno sul set dei fratelli Russo e di Ryan Gosling, oltre allo sviluppo di uno spinoff.

Il progetto tratto dai romanzi di Mark Greaney ha debuttato da pochi giorni in streaming e, nonostante un'accoglienza da parte della critica non troppo positiva, il progetto sembra aver ripagato la piattaforma di streaming dell'importante investimento compiuto.

Ryan Gosling riprenderà quindi nel sequel di The Gray Man il ruolo di Sierra Six, un abile assassino che lavora per la CIA e scopre dei segreti oscuri che mettono la sua vita in pericolo.

Alla regia del sequel ci saranno nuovamente Joe e Anthony Russo, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Stephen McFeely.

I due registi hanno spiegato: "La reazione del pubblico a The Gray Man è stata a dir poco fenomenale. Apprezziamo moltissimo l'entusiasmo che i fan di tutto il mondo hanno dimostrato per questo film. Con così tanti fantastici personaggi, abbiamo sempre pensato che The Gray Man facesse parte di un universo più ampio e siamo entusiasti che Netflix ne annunci un sequel con Ryan, oltre a una seconda sceneggiatura della quale non vediamo l'ora di poterne presto parlare".

Scott Stuber, Head of Global Film - Netflix ha aggiunto: "Con The Gray Man, i Russo hanno offerto uno straordinario spettacolo che il pubblico di tutto il mondo sta amando. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con loro e il team di AGBO mentre stanno costruendo l'universo di The Gray Man."

Il secondo progetto è uno spinoff ambientato nello stesso universo che verrà scritto da Paul Wernick e Rhett Reese, autori di Deadpool, che hanno già lavorato con Netflix in occasione di 6 Underground e Spiderhead.

La piattaforma di streaming non ha svelato quali personaggi saranno coinvolti nel lungometraggio e se si tratterà di un prequel, di un sequel o di una storia indipendente rispetto a quella con al centro anche Chris Evans, Ana de Arnas, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton, Dhanush e Alfre Woodard.