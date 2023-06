The Good Doctor 6 su Rai 2, trama degli episodi di stasera

Stasera su Rai 2, in prima serata, vanno in onda due nuovi episodi della sesta stagione di The Good Doctor: le trame e il cast

Stasera su Rai 2, in prima serata, verranno trasmessi due nuove puntate della sesta stagione di The Good Doctor. La stagione è composta da un totale di 22 episodi, e quelli che andremo a vedere stasera sono stati trasmessi negli Stati Uniti rispettivamente il 20 marzo e il 3 aprile 2023.

The Good Doctor è un Medical-drama incentrato sulla figura di un giovane chirurgo autistico che si trasferisce da una piccola cittadina di provincia per unirsi a una prestigiosa equipe medica. Il Dr. Shaun Murphy userà il suo straordinario talento per salvare vite e mettere alla prova lo scetticismo dei suoi colleghi.

Trama degli episodi di stasera 2 giugno

Stagione 6 episodio 17 - Seconde opportunità e rimpianti passati

Andrews chiede che in ospedale non ci siano favoritismi verso Jared. Shaun prende talmente sul serio l'avvertimento da rischiare di essere fin troppo severo, tanto che Glassman gli ricorda che Jared è lì per fare esperienza e va lasciato sperimentare. Il dottor Murphy cura un adolescente affetta da problemi neurologici con una procedura ad altissimo rischio.

Stagione 6 episodio 18 - Fino in fondo

Shaun è preoccuoto per la salute di Glassman. Dopo aver chiesto opinioni, revisionato analisi e video, "il bravo dottore" decide che il suo mentore si deve sottoporre a una risonanza per escludere l'ipotesi di un ritorno del tumore al cervello. Ma Glassman si farà convincere?

