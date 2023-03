The Good Lawyer, un video promozionale presenta lo spin-off di The Good Doctor: c'è anche Felicitry Huffman

Chi vuole dare un'occhiata a The Good Lawyer, lo spin-off di The Good Doctor con Kennedy McMann e Felicity Huffman, ora può farlo grazie al primo video promozionale del backdoor pilot diffuso da ABC.

Annunciato ormai da tempo, lo spin-off di The Good Doctor intitolato The Good Lawyer sta per prendere piede sul network ABC.

Inserire i personaggi all'interno della storia principale per poi dedicare loro una serie a parte è una tecnica molto diffusa nella serialità americana (ricordate che accadde lo stesso, ad esempio, con Arrow e The Flash?), ed è come ha deciso di procedere in questo caso l'emittente americana di proprietà Disney con il suo nuovo show.

The Good Lawyer, in arrivo uno spin-off al femminile di The Good Doctor ambientato in campo legale

La protagonista di The Good Lawyer sarà infatti Joni (la Kennedy McMann di Nancy Drew) una brillante avvocata poco più che ventenne affetta da OCD (Disturbo Ossessivo-Compulsivo) che si occuperà della difesa del Dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) quando questo si ritroverà ad avere problemi legali. Joni è un tipo "divertente, piena di voglia di fare ma anche estremamente consapevole di se stessa e un po' ansiosa. E nonostante abbia avuto grandi risultati nei suoi studi e all'esame di stato da avvocato, l'OCD ha profonde ripercussioni sulla sua vita privata e professionale. Joni non vorrebbe mai essere trattata diversamente dagli altri, e si sente spesso in imbarazzo per via della sua condizione. È un bravo avvocato, e cerca di utilizzare a suo vantaggio la sua attenzione per i particolari, le sue doti analitiche e il suo pensare e ripensare in modo compulsivo alle cose, ma è stata costretta a minacciare di denuncia la ditta legale per cui lavora per aver violato le leggi sui disabili (quando hanno cercato di licenziarla per via del suo comportamento peculiare)".

Nel promo riconosciamo subito anche la Felicity Huffman di Desperate Housewives nei panni di Janet Stewart, "un avvocato che gode di grande stima, dal grande intelletto e dal caustico senso dell'umorismo" come riporta anche EW!.

L'episodio, scritto da David Shore e Liz Friedman e diretto dal regista di Zombieland e Venom Ruben Fleischer, andrà in onda il 13 marzo negli Stati Uniti.