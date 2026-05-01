GF Vip, esplode la lite tra Francesca e Marco: caos in casa e intervento del confessionale

Man mano che ci si avvicina alla fase finale del programma, il clima nella casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più teso. Questa volta, al centro della polemica ci sono Francesca Manzini e Marco Berry, protagonisti di un acceso confronto nato da un racconto personale dell'imitatrice.

Scoppia il caso su Lilli, sorella di Francesca

Francesca ha condiviso dettagli delicati sul rapporto con la sorella Lilli, intervenuta nei giorni scorsi anche sui social per difenderla. La 35enne ha spiegato che tra loro non esiste un vero legame, forse anche a causa della differenza di età di quattordici anni. "È come se fossimo cresciute come due figlie uniche", ha raccontato, sottolineando come ancora oggi il rapporto sia praticamente inesistente.

A quel punto Marco Berry ha provato a interpretare la situazione, ipotizzando che la sorella maggiore possa aver sofferto la nascita di Francesca in un'età complicata: "Quella è l'età peggiore per una ragazza", ha detto, facendo riferimento anche alla sua esperienza personale da genitore.

Marco Berry

Francesca si sfoga con i coinquilini: "Parole indelicate"

Le parole di Marco non sono state però ben accolte. Francesca si è sfogata con altri coinquilini, accusandolo di scarsa sensibilità: "Ha detto che mia sorella mi odiava, è stato molto indelicato. Non me lo aspettavo da lui, sa usare bene le parole".

Non soddisfatta, la Manzini ha poi affrontato direttamente Berry, accusandolo di aver oltrepassato il limite. Dal canto suo, l'illusionista ha cercato di chiarire, sostenendo che le sue parole siano state travisate e ingigantite. Secondo lui, si trattava solo di una riflessione legata alla differenza d'età, partita proprio dal racconto di Francesca.

A rafforzare il quadro già complesso, anche le parole della sorella Lilli, che sui social aveva lasciato intendere una certa distanza. Riferendosi alla partecipazione di Francesca al reality aveva detto: "Se avessi potuto glielo avrei sconsigliato, ma visto che non ci viviamo rispetto la sua scelta".

Lite nella notte: interviene il confessionale

La tensione è esplosa definitivamente nella notte. Venuto a sapere che Francesca continuava a criticarlo con gli altri coinquilini, Marco ha deciso di affrontarla duramente. Il confronto è rapidamente degenerato, con toni molto accesi. "Perché vai a dire in giro certe cose di me? Sei tu che mi hai raccontato che con tua sorella non hai rapporti", ha sbottato Berry, arrivando anche a usare parole molto pesanti davanti agli altri concorrenti.

Francesca Manzini ha ribattuto, accusandolo nuovamente di domande e commenti fastidiosi e fuori luogo: "Mi hai detto che mia sorella non mi può vedere". A quel punto Marco ha perso completamente la calma: "Non mi mettere in bocca cose che non ho detto. Da adesso in poi non mi parlare più". La discussione è culminata con frasi ancora più dure "Tua sorella ha fatto bene a mollarti", fino all'intervento della produzione che ha richiamato Marco Berry in confessionale. Uno scontro che segna un nuovo picco di tensione nella casa e che potrebbe avere conseguenze nei prossimi giorni, proprio mentre il programma entra nella sua fase più decisiva.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Francesca Manzini si confronta con Marco Berry parlando di ciò che l'ha infastidita