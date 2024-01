The Good Doctor: la stagione 7 della serie sarà l'ultima

La serie The Good Doctor, con star Freddie Highmore, si concluderà con gli episodi della stagione 7, in arrivo il 20 febbraio sugli schermi americani.

ABC ha annunciato che The Good Doctor, la serie con star Freddie Highmore, si concluderà con la stagione 7, i cui episodi andranno in onda sugli schermi americani dal 20 febbraio.

L'emittente ha inoltre condiviso online un nuovo trailer che ripercorre la storia del dottor Shaun Murphy e mostra alcune sequenze inedite.

La storia della serie

The Good Doctor segue le vicende di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, autistico e con la Sindrome del Savant, proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un'infanzia travagliata.

Deciderà così di trasferirsi e di unirsi al prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital, nella California del Nord. La Sindrome del savant, detta anche sindrome dell'idiota sapiente, delinea una serie di ritardi cognitivi, potenzialmente anche gravi che presenta una persona, accanto allo sviluppo di un'abilità particolare e sopra la norma in un settore specifico.

Nel cast dell'ultima stagione ci saranno anche Chuku Modu, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Bria Samoné Henderson, e Noah Galvin.

Le dichiarazioni

The Good Doctor: un'immagine della serie

Il protagonista Freddie Highmore, ha dichiarato: "Interpretare il Dottor Shaun Murphy è stato un immenso privilegio e una delle esperienze più notevoli e gratificanti della mia vita. Sarò per sempre grato a David, Liz, ed Erin, oltre all'immensamente talentuoso - e adorabile - cast, agli sceneggiatori e alla troupe che hanno reso questo show possibile. Prendersi cura profondamente degli altri ci ha portati qui. Grazie alla Sony e ABC, e a tutte le persone che hanno guardato a casa la serie."

Gli autori e produttori David Shore, Liz Feldman ed Erin Gunn hanno aggiunto: "The Good Doctor è stata l'opportunità di una vita, ma è arrivato il momento di dire addio. Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e del messaggio di cui abbiamo avuto il privilegio di far parte. Non vediamo l'ora di dare ai nostri fantastici fan, al veramente straordinario Freddie Highmore, al resto dei nostri talentuosi attori (e amici), e alla miglior troupe del settore, il finale di serie che meritano tutti. Grazie Sony, grazie ABC, grazie a tutti voi".

Craig Erwich, presidente di Disney Television Group, ha infine dichiarato: "Grazie alla direzione creativa di David Shore e Liz Friedman e ancorata alla performance di Freddie Highmore, The Good Doctor ha conquistato gli spettatori, che sono entrati profondamente in connessione con il Dottor Shaun Murphy e lo staff del San Jose St. Bonaventure Hospital. Mentre ci prepariamo per concludere questa amata storia, le parole non possono esprimere la nostra gratitudine per l'incredibile cast, la troupe e i nostri partner di Sony e ABC Signature per il durevole impatto che hanno avuto".