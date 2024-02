The Good Doctor: il nuovo trailer mostra gli strazianti episodi conclusivi della Stagione 7

La serie, come annunciato, si concluderà con la settima stagione

ABC ha diffuso in streaming il trailer della settima e ultima stagione di The Good Doctor, il medical drama che ha per protagonista Freddie Highmore.

Di cosa parla la serie?

The Good Doctor segue le vicende di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, autistico e con la Sindrome del Savant, proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un'infanzia travagliata.

Deciderà così di trasferirsi e di unirsi al prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital, nella California del Nord. La Sindrome del savant, detta anche sindrome dell'idiota sapiente, delinea una serie di ritardi cognitivi, potenzialmente anche gravi che presenta una persona, accanto allo sviluppo di un'abilità particolare e sopra la norma in un settore specifico.

Nel cast dell'ultima stagione ci saranno anche Chuku Modu, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Bria Samoné Henderson, e Noah Galvin.

Il trailer ufficiale, della durata di poco meno di un minuto, anticipa gli strazianti episodi finali, che continueranno a raccontare diverse storie nel corso dell'ultima stagione, tra cui la nascita del figlio di Shaun e Lea, il tradimento del dottor Glassman e l'adozione di un bambino orfano da parte di Park e Morgan.

Dove eravamo rimasti?

Il finale della sesta stagione vedeva la nascita del figlio di Shaun e Lea, Steve Aaron Murphy, chiamato così in onore del defunto fratello di Shaun e suo padre surrogato, il dottor Aaron Glassman. Tuttavia, dopo che Glassman ha subito un piccolo ictus e Shaun ha cercato di porre fine alla sua carriera di neurochirurgo, si è sentito tradito e per questo era assente alla nascita di Steve.

Il trailer della Stagione 7 si apre proprio con Shaun che sembra eseguire un'intensa operazione, ma in realtà sta cambiando il pannolino a suo figlio.

Nel frattempo, il dottor Glassman è ancora arrabbiato con Shaun per aver accelerato la fine della sua carriera di chirurgo. Altrove, il dottor Alex Park (Will Yun Lee) e Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) stanno crescendo una neonata di nome Eden, alla quale è stata diagnosticata un'insufficienza cardiaca e che ha bisogno di una nuova valvola aortica per evitare che la sua condizione peggiori.

The Good Doctor 7 debutterà il 20 febbraio. Di seguito il trailer.