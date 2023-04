The Good Doctor: la serie con Freddie Highmore rinnovata per la Stagione 7

The Good Doctor è stata rinnovata per una settima stagione dalla ABC a pochi giorni dal finale della sesta stagione.

Il medical drama, che ha debuttato sul network nel 2017, ha come protagonista Freddie Highmore nei panni del dottor Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico affetto dalla sindrome del savant che lavora nel reparto di chirurgia del prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital.

Oltre ad Highmore, il cast di The Good Doctor comprende Hill Harper nel ruolo del dottor Marcus Andrews, Richard Schiff nel ruolo del dottor Aaron Glassman, Fiona Gubelmann nel ruolo della dottoressa Morgan Reznick, Will Yun Lee nel ruolo del dottor Alex Park, Christina Chang nel ruolo della dottoressa Audrey Lim, Paige Spara nel ruolo di Lea Dilallo, Bria Samoné Henderson nel ruolo della dottoressa Jordan Allen e Noah Galvin nel ruolo del dottor Asher Wolke.

Nel corso di questa stagione, ABC ha anche incentrato un intero episodio sui personaggi di Kennedy McMann e Felicity Huffman, come banco di prova per un eventuale spin-off intitolato The Good Lawyer, ma non è ancora stata presa una decisione definitiva in merito.

Insieme al reboot di Quantum Leap di NBC, The Good Doctor è una delle serie più viste sulle reti tradizionali in quella fascia oraria.