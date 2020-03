The French Dispatch: i cinque classici che Wes Anderson ha fatto vedere al cast prima di girare

Prima della lavorazione di The French Dispatch, Wes Anderson ha richiesto al suo cast di prepararsi attraverso la visione di cinque classici del cinema francese. A rivelarlo è il direttore della fotografia Robert Yeoman, collaboratore abituale di Anderson.

Robert Yeoman ha rivelato che il lavoro preparatorio per The French Dispatch includeva "una vasta scelta di DVD, libri e articoli di giornale" per il cast e la crew da analizzare per assimilare l'epoca e l'ambientazione del film. Il cast di The French Dispatch include le star Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet e Bill Murray.

Yeoman ha svelato che la lista dei film comprendeva il dramma del 1962 di Jean-Luc Godard Questa è la mia vita, il noir di Henri-Georges Clouzot del 1955 I diabolici, Legittima difesa ancora di Clouzot, del 1947, il film antologico di Max Ophüls Il piacere e il classico di Truffaut I 400 colpi. Wes Anderson ha citato spesso I 400 colpi come uno dei più grandi film mai realizzati. Ecco le sue parole: "Credo che questo film sia una delle ragione che mi hanno fatto capire che mi sarebbe piaciuto provare a fare cinema." Per Robert Yeoman questi cinque titoli "ci hanno trasmesso i sentimenti dei film francesi di quell'epoca, sia a livello tematico che stilistico."

The French Dispatch segna la settima collaborazione tra Wes Anderson e Robert Yeoman. Il direttore della fotografia ha svelato che ad attrarlo nel nuovo progetto è soprattutto la narrazione antologica: "The French Dispatch dà vita a tre storie diverse, tutte incentrate sullo staff di un giornale americano in Francia impegnato a scegliere quali storie raccontare nel proprio magazine come tributo al vecchio direttore. A catturarmi subito è stata la varietà di storie, ognuna originale per tono e stile. I personaggi e le situazioni hanno fornito grandi possibilità creative e io ero pronto per una nuova avventura."

Searchlight Pictures distribuirà The French Dispatch nei cinema a partire dal 24 luglio.