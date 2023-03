The Flash, la Wonder Woman di Gal Gadot apparirà nel film? Ecco cosa lo farebbe pensare

Dopo una lunghissima e complicata gestazione, The Flash sta finalmente per arrivare sul grande schermo, ma porterà con sé anche un'apparizione della Wonder Woman di Gal Gadot? Cerchiamo di capire da dove arriva tale indiscrezione.

Proprio come un'action figure spoilererebbe un cameo di Wonder Woman in Shazam! Fury of the Gods, anche in questo caso sarebbe il merchandise ad annunciarci il ritorno della Principessa delle Amazzoni interpretata da Gal Gadot nel film The Flash.

Stando a quanto segnalato anche da The Direct, sui social sarebbero trapelate delle foto che mostrerebbero dei nuovi Funko Pop! di Wonder Woman legati al film con Ezra Miller diretto da Andy Muschietti.

Come vedete, Wonder Woman compare tra i personaggi presenti nel film secondo la lista di produzione dei Funko, facendo pensare che, se non con un ruolo prominente, nella pellicola vi sarà almeno un cameo di Gal Gadot.

Di un'apparizione dell'attrice nel film, tra l'altro, si era parlato a lungo in precedenza, ma sembrava che Warner Bros. Discovery avesse deciso di tagliarla da The Flash a seguito della cancellazione di Wonder Woman 3. Che ora sia tornato a essere parte integrante della pellicola?

DC Universe: James Gunn fa chiarezza sulla cancellazione di Wonder Woman 3 e sui cambiamenti in atto

Se vi sarà o meno, ad ogni modo, dovremo attendere l'arrivo di The Flash nelle sale, programmato per metà giugno.