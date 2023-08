The Flash, svelato il finale alternativo del film mostrato al CinemaCon

Sappiamo che The Flash non ha sempre avuto un unico finale, e ora è stato svelato quello (non completo) mostrato al CinemaCon... Che tuttavia, per alcuni, è stato migliore di quello definitivo.

Sono ormai passate diverse settimane dall'uscita di The Flash nelle sale, e per alcuni il finale del film DC non è stato dei più soddisfacenti... Come per chi ha addirittura preferito la versione alternativa e non completata della pellicola mostrata al CinemaCon.

I(l) finale/i di The Flash

Ci ha messo parecchi anni il film con Ezra Miller ad arrivare sugli schermi, ma purtroppo il debutto di The Flash è stato un flop, sotto più punti di vista.

Molti hanno trovato la pellicola diretta da Andy Muschietti troppo confusionaria, e c'è chi non ha apprezzato particolarmente il finale.

The Flash: James Gunn svela se il futuro di Batman nel DC Universe è legato al film con Ezra Miller

E, proprio a tal proposito, di recente è stata svelata una versione alternativa (mancante di alcuni elementi in quanto ancora cdompleta) mostrata in occasione dello screening del film al CoinemaCon che però sembrava aver lasciato più soddisfatti gli spettatori.

"Il finale che ho visto, quello che mi aveva lasciato soddisfatto e pieno di speranze, è molto più semplice e intelligente" premette Germain Lussier di io9, come riporta CBM "All'inizio, tutto è uguale. Barry lascia il tribunale, parla con Bruce al telefono, e una macchina accosta, dalla quale vediamo scendere qualcuno. A quel punto, Barry esclama 'E tu chi c...o sei?' e boom, titoli di coda".

"Non vediamo chi è Batman. Sappiamo solo che è un Batman diverso da quelli che Barry ha visto finora. E ha il merito di lasciare la porta aperta per il futuro, e al tempo stesso riesce a darci un finale bomba con tanto di parolaccia PG-13".

E voi, siete d'accordo? Avreste preferito questo finale per The Flash, o quello che abbiamo visto al cinema?