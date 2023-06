The Flash: James Gunn svela se il futuro di Batman nel DC Universe è legato al film con Ezra Miller

James Gunn, co-CEO di DC Studios, ha chiarite le idee dei fan rimasti un po' confusi dal finale di The Flash.

A lasciare perplessi gli spettatori è stata un'apparizione che ha portato ad alimentare delle ipotesi riguardanti il futuro del personaggio di Batman nei film tratti dai fumetti.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni sul lungometraggio con star Ezra Miller!

La spiegazione di James Gunn

Tra i prossimi film della DC ci sarà Batman: The Brave & The Bold e più di un fan si è chiesto se a interpretare Bruce Wayne sarà George Clooney. Al termine di The Flash si vede Barry Allen (Ezra Miller) creare un'altra versione della realtà, in cui il miliardario ha il volto della star di Hollywood, quando aiuta sua padre (Ron Livingston) a vincere il suo appello. Attualmente DC non ha svelato nessun dettaglio riguardante il cast del film sul Cavaliere Oscuro annunciato da Gunn e Peter Safran.

James, rispondendo alle domande dei fan su Skyblue, ha però confermato che George Clooney non sarà il protagonista. Il cameo dell'attore, che aveva interpretato l'iconico ruolo in occasione del film diretto da Joel Schumacher, ha semplicemente ribadito che tutto è possibile nel DC Multiverse.

The Flash, la recensione del cinecomic DC: una corsa bella a metà

Nel prossimo film Bruce Wayne dovrebbe essere mostrato mentre lotta contro il crimine insieme al figlio Damian Wayne, ovvero Robin.

Il progetto, che sarà diretto da Andy Muschietti, non dovrebbe avere alcun legame con The Flash, in cui Barry crea una realtà in cui Batman non è stato ucciso da Zod, Barry e Bruce si conoscono e il miliardario è una versione diversa rispetto a quelle mostrate in precedenza nel film.