The Flash, la Supergirl di Sasha Calle è una Barbie in queste nuove foto del merchandise del film

La Supergirl di Sasha Calle diventa una Barbie? Così sembrerebbero suggerire le foto trapelate online del nuovo merchandise del cinecomic DC The Flash.

Bisogna pazientare ancora un po' per poter ammirare The Flash al cinema, ma nel frattempo a far parlare dell'atteso cinecomic DC continua ad essere il merchandise, che questa volta sembrerebbe presentarci la Barbie della Supergirl interpretata da Sasha Calle, dandoci anche l'opportunità di dare un ulteriore sguardo al costume della supereroina.

Il film diretto da Andres Muschietti con protagonista Ezra Miller, The Flash, vedrà una moltitudine di supereroi fare la loro comparsa sullo schermo, dal personaggio titolare ai Batman di Ben Affleck e Michael Keaton, e tra questi è stata da tempo annunciata anche Supergirl, che per l'occasione avrà il volto di Sasha Calle.

E sebbene abbiamo avuto più occasioni di vedere che aspetto avrà il personaggio nella pellicola, delle recenti foto apparse online ci hanno mostrato ancor più nel dettaglio il costume di Supergirl, che a quanto pare indosserà anche la Barbie a lei dedicata (e no, non si tratta di un meme ispirato ai poster del film di Barbie).

"Questa Barbie emana la forza e il potere dell'eroina Kara Zor-El" si legge nella descrizione dell'immagine condivisa su Twitter e riportata anche da CBM "Arrivata sulla Terra alla ricerca di un kryptoniano perduto, Kara Zor-El viene imprigionata e privata dei suoi poteri, dando il via a una missione di soccorso per liberarla, così che possa diventare l'eroina di cui il mondo ha bisogno: Supergirl".

"La Barbie di Supergirl è pronta a compiere gesta eroiche con il suo iconico costume rosso e blu e il leggendario stemma, in bella vista sul petto, per non parlare del mantello rosso che le cinge le spalle".

E a voi piace il costume di Supergirl in The Flash?

Vi ricordiamo che il cinecomic DC arriverà a giugno nelle sale.