The Flash: uno sguardo ravvicinato allo stunt di Batman nelle foto e video dal set

Foto e video dal set scozzese di The Flash mostrano il Batman di Ben Affleck, o meglio il suo stunt, impegnato in un inseguimento mozzafiato a bordo della Batmoto.

Nuovi foto e video del dietro le quinte di The Flash rubate dal set di Glasgow offrono un nuovo sguardo allo stunt di Batman impegnato in un frenetico inseguimento.

Nel video dal set pubblicato in rete vediamo Batman in azione sulla sua Batmoto che si fa strada tra due auto mentre inseguendo un misterioso veicolo corazzato.

La lavorazione di The Flash è attualmente in corso in Scozia. Le foto dal set mostrano un inseguimento che vede coinvolto il Batman di Ben Affleck, ma sappiamo che nel film farà la sua comparsa anche il Batman di Michael Keaton. Sfortunatamente, dalle immagini notiamo che quello sulla Batmoto non è Ben Affleck, ma il suo double stunt.

The Flash, cinecomic dedicato al velocissimo Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, darà una spinta sostanziale al multiverso DC favorendo il ritorno dei Batman di Michael Keaton e Ben Affleck.

Il cast, capitanato da Ezra Miller nei panni di Barry Allen/ Flash, annovera i nomi di Michael Keaton, Ezra Miller, Ben Affleck, Sasha Calle, Kiersey Clemons, Ron Livingston, Maribel Verdù, Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso. Recentemente, il blog The Illuminerdi ha rivelato un sorprendente cameo a sorpresa in The Flash: a quanto pare, anche la star della serie The Flash, Grant Gustin, potrebbe prendere parte al film.