The Flash, incidente sul set: un membro della troupe si è scontrato con la Batmoto

Sul set di The Flash un membro della troupe è stato coinvolto in un incidente e ha ricevuto immediatamente l'attenzione dei medici presenti sul set. Il piccolo contrattempo avvenuto durante il lavoro in corso in Scozia non ha, per fortuna, avuto delle conseguenze serie.

Un portavoce di Warner Bros ha dichiarato: "Durante le riprese di The Flash è avvenuto un incidente in cui nessuno, grazie al cielo, è rimasto seriamente ferito. Il membro della troupe coinvolto ha subito ricevuto le cure dei medici seguendo il protocollo. Prendiamo seriamente in considerazione il benessere dei nostri dipendenti e ci sono delle rigide procedure di salute e sicurezza in tutte le nostre produzioni".

La produzione di The Flash sono in corso a Glasgow ormai da alcune settimane e, secondo la testata locale Glasgow Live, il membro della troupe ferito era un operatore della telecamera che si è scontrato con la moto di Batman.

Nel cast di The Flash ci sarà Ezra Miller nel ruolo di Barry Allen, e nel cast ci sono anche Ben Affleck e Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne.