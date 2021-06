The Flash: svelato un cameo a sorpresa nel film

Anticipato un altro sorprendente cameo che vedremo nel film The Flash, attualmente in lavorazione in Inghilterra. Secondo il blog The Illuminerdi, anche la star della serie The CW The Flash, Grant Gustin, farà una breve comparsa nel film che vede protagonista Ezra Miller.

The Flash 6: Un'immagine della sesta stagione

Il Barry Allen dell'Arrowverse e quello del DCEU uno di fronte l'altro? Secondo quanto anticipato, The Flash, diretto da Andy Muschietti, vedrà il DC Universe spingersi "dove nessuno si è spinto finora": nel Multiverso.

Grant Gustin affiancherà dunque Ezra Miller, Ben Affleck che tornerà nei panni del Batman del DCEU e Michael Keaton che si calerà ancora una volta nel ruolo del Cavaliere Oscuro versione Tim Burton. Con loro Kiersey Clemons sarà Iris West, Maribel Verdú e Ron Livingston interpreteranno Nora ed Henry Allen, e Sasha Calle sarà Supergirl.

The Flash: il nuovo costume di Michael Keaton anticipato da una foto dal set

"Questo film è un po' una cerniera nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto prima sono valide", ha dichiarato in precedenza Andy Muschietti a Vanity Fair. "È inclusivo nel senso che sta dicendo che tutto ciò che hai visto esiste, e tutto ciò che vedrai esiste, nello stesso multiverso unificato".

The Flash arriverà nei cinema il 4 novembre 2022.