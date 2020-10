The Flash slitta ancora, Shazam! Fury of the Gods ritardato fino al 2023

Tra gli slittamenti annunciati da Warner Bros, che ha ritardato l'uscita dei suoi titoli più attesi, rientrano anche il film su The Flash e il sequel Shazam! Fury of the Gods, ritardato addirittura fino al 2023.

The Flash: Ezra Miller in un'immagine del film

The Flash, la cui uscita era prevista per il 2 giugno 2022, verrà distribuito, invece, il 4 novembre 2022. Per quanto riguarda Shazam! Fury of the Gods, andrà direttamente al 2023.

"Shazam! Fury of the Gods è adesso un film dell'estate 2023" ha scritto il regista David F. Sandberg in un tweet, aggiungendo scherzosamente "WB mi ha chiesto 'Non possiamo mettere barbe finte ai ragazzini?' e io 'Se Tom Cruise sta per andare nello spazio sul serio possiamo aspettare fino a che i ragazzini non siano cresciuti e abbiamo barbe vere! Questo sarà un elemento chiave della trama."

And ‘Shazam! Fury of the Gods’ is now a summer 2023 film... WB was like “can’t you just use fake beards on the kids?” and I was like “If Tom Cruise is going to space for real then we can wait for the kids to grow real beards! It’s an important plot point.” https://t.co/c0krK07Ddk — David F. Sandberg (@ponysmasher) October 6, 2020

Hey @wbpictures is it too late to change the title to this? pic.twitter.com/LfN4fCSlzo — David F. Sandberg (@ponysmasher) October 6, 2020

David F. Sandberg (@ponysmasher) makes a self-deprecating dig at the major delay for Shazam! 2, now arriving 4 years after the original. https://t.co/qkQQ1hBILT pic.twitter.com/8tbH3ZUh1q (@ThePlaylist) October 6, 2020

Per quanto riguarda lo spinoff di Shazam, Black Adam, al momento è stato addirittura eliminato dallo schedule delle uscite Warner Bros. , ma è probabile che verrà riprogrammato in futuro vista la grande attesa per il progetto interpretato da Dwayne Johnson.