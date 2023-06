L'arrivo nei cinema di The Flash, in uscita oggi, aprirà la strada per il futuro dell'Universo DC immaginato da James Gunn? Questa domanda tormenta i fan che bramano per scoprire come l'avventura del Barry Allen di Ezra Miller influenzerà il proseguimento del franchise dopo la parentesi di Zack Snyder. Al riguardo, è grande la curiosità di sapere se il cinecomic diretto da Andy Muschietti contiene una scena dopo i titoli di coda.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su The Flash

La risposta alla domanda che tutti si stanno ponendo

Rompiamo gli indugi. Come rivela Cbr.com, The Flash contiene una scena dopo i titoli di coda. Marvel ha consolidato la moda di usare le scene post-credits come gancio per anticipare alcuni aspetti del futuro del franchise e per collegare film diversi.

Col tempo, i film DC hanno seguito l'esempio con Shazam!che anticipa l'arrivo di Mister Mind e una partnership con la Task Force X di Amanda Waller. Al contrario, Spider-Man: Across the Spider-Verse non ha scene post-credits mentre Fast X usa la scena dopo i titoli di coda per riportare indietro uno dei personaggi del franchise. Ma cosa accade nella scena dopo i titoli di coda di The Flash? Per il momento il contenuto resta ancora un segreto, almeno fino alle prime proiezioni di oggi.

Come rivela la nostra recensione di The Flash, nel film Barry Allen (Ezra Miller) sfrutta ai suoi poteri per viaggiare nel tempo. L'eroe si avventura nel passato nel tentativo di prevenire l'omicidio della madre e l'arresto del padre. Il suo viaggio scombina la linea temporale creando una nuova realtà in cui gli eroi della Justice League non esistono e la Terra sta per essere invasa dal Generale Zod (Michael Shannon). Barry Allen si unisce al suo io passato, intraprendendo un'avventurosa missione per salvare il mondo.