The Flash, il ritorno del Generale Zod ha confuso Michael Shannon: "Ma non ero morto ne L'uomo d'acciaio?"

Michael Shannon ha confessato di essersi sentito confuso quando gli è stato chiesto di riprendere il ruolo del perfido Generale Zod in The Flash.

Quando Warner Bros. ha bussato alla sua porta per chiedergli di tornare nei panni del Generale Zod in The Flash, Michael Shannon ha ammesso di essere confuso tanto da chiedere "Ma non ero morto ne L'uomo d'acciaio?".

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Shannon ha rievocato l'incontro col regista di The Flash, Andy Muschietti, durante un'intervista con Looper in cui ha confessato: "Ero un po' confuso. Se ricordo bene, penso di essere morto ne L'uomo d'acciaio. Sono sicuri di aver preso la persona giusta? Ma poi mi hanno spiegato l'intero fenomeno del multiverso, ero un po' indietro rispetto ai tempi su questo. Io non posso dire di essere un grande consumatore di questo genere di film, non che abbia qualcosa contro i cinecomic. Se guardo un film, è probabile che non sarà un cinecomic, ma sicuramente amo farli."

Zod non è l'unico personaggio di spicco di Superman che apparirà in The Flash, vista la presenza di Supergirl. L'attrice Sasha Calle ha parlato del motivo per cui era importante per lei interpretare la prima Supergirl latina, ricordando il momento in cui Andy Muschietti le ha mostrato una scena di Supergirl su un monitor che l'ha emozionata:

"Ha significato molto per me. Mi sono trasformata nella bambina Sasha guardando questo personaggio. Quindi è davvero importante. E sono davvero felice e davvero grata a DC e Warner Bros. per avermi permesso di farlo adesso."

The Flash: il Bruce Wayne canuto e capellone di Michael Keaton nello spot del Super Bowl 2023

Ecco la sinossi di The Flash: "Quando Barry Allen arriva in un 2013 alternativo, cerca urgentemente l'esperienza del suo amico e mentore Bruce Wayne, ma quello che trova nel Multiverso è diverso da ogni punto di vista: più anziano, da tempo in pensione dal servizio come protettore di Gotham City e in qualche modo ancora più granitico del supereroe miliardario che Barry ha imparato a conoscere. Con una minaccia globale all'orizzonte, Bruce Wayne dovrà decidere se può diventare ancora una volta Batman".

The Flash arriverà nei cinema a giugno.