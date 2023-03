The Flash: svelato il rating per "violenza, linguaggio volgare e... nudità parziale"?

L'atteso The Flash ha ottenuto il suo rating. Secondo One Take News su Twitter, il cinecomic DC Universe avrebbe ottenuto un PG-13 dalla Motion Picture Associatio per la presenza di "sequenze contenenti violenza, linguaggio volgare e... nudità parziale".

La valutazione MPA per The Flash non dovrebbe sorprendere i fan del DCU poiché la maggior parte dei film usciti come parte dell'universo condiviso sono rientrati nella categoria PG-13. Birds of Prey (2020), Zack Snyder's Justice League (2021) e The Suicide Squad (2021) sono gli unici film parte del DCU che hanno ottenuto un rating R dall'MPA.

Diretto da Andy Muschietti, The Flash vede Barry Allen (Ezra Miller) che viaggia indietro nel tempo per impedire l'omicidio di sua madre. Tuttavia, dopo aver alterato la linea temporale, The Flash si ritrova intrappolato in una realtà alternativa senza metaumani. Per sistemare le cose, si allea con un anziano Batman (Michael Keaton) e con la naufraga kryptoniana Supergirl (Sasha Calle) per salvare la nuova linea temporale dalle forze del generale Zod (Michael Shannon) e fare ritorno nel suo universo.

Il nostro commento al primo trailer di The Flash parla di un sensazionale reset e anche Tom Cruise, che ha visto il cinecomic in anteprima, ne sarebbe rimasto entusiasta.

The Flash uscirà nei cinema a giugno.