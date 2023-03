The Flash, svelato il villain principale del film DC? E non è Zod

Il villain principale di The Flash potrebbe essere stato rivelato e al contrario di quanto creduto finora non sarà affatto Zod, personaggio che Michael Shannon torna a interpretare ben 10 anni dopo dopo L'uomo d'acciaio.

Recentemente, proprio Shannon aveva parlato del suo ritorno nel ruolo di Zod specificando che lo spettatore "non passerà molto tempo con lui", il che significa ovviamente che Zod non sarà il cattivo principale del film. Ebbene, grazie al merchandise, il grande cattivo di The Flash potrebbe essere stato rivelato.

L'informazione proviene da un articolo di BuzzFeed che ha partecipato alla più grande fiera del giocattolo dell'America Latina dove ha potuto dare un'occhiata alle action figure del film di Flash. I giornalisti hanno notato che, sebbene non sia stato permesso loro di scattare foto, c'è un personaggio chiamato Dark Flash "che ruba l'anima ai supereroi velocisti".

"Verranno lanciate due collezioni di dimensioni diverse ma con gli stessi personaggi: due versioni di Flash, Batman e del cattivo Dark Flash, che ruba l'anima ai supereroi eroi velocisti".

Successivamente, un leak dei Funko Pop dedicati al film con Ezra Miller ha confermato la presenza di Dark Flash.

The Flash, Ben Affleck: "Ho realizzato le mie migliori scene nel ruolo di Bruce Wayne"

La descrizione e l'aspetto di Dark Flash sembrano ricordare Eobard Thawne, alias Reverse Flash, che corrode la Forza di Velocità regolare come un cancro e può consumare qualsiasi velocista ad essa collegato. Ricordiamo che Thawne è anche il cattivo principale di Flashpoint, alla cui trama è ispirata quella del film di Andres Muschietti; tuttavia, nel film, si suppone che il Dark Flash sarà proprio una delle versioni di Barry Allen interpretate da Ezra Miller.