The Flash, Tom Cruise ha visto il film in anteprima e sembra l'abbia entusiasmato

Tom Cruise ha potuto vedere in anteprima The Flash, il film con Ezra Miller, e sembra abbia apprezzato molto il progetto targato DC.

Le fonti di The Hollywood Reporter sostengono che la star abbia avuto a febbraio un incontro con David Zaslav, CEO di Discovery, e sia rimasto incuriosito dalle sue lodi nei confronti del cinecomic.

Zaslav avrebbe inviato a Tom Cruise una copia di The Flash tramite un dipendente dello studio che è rimasto nell'abitazione di Beverly Hills della star di Top Gun: Maverick fino alla fine della visione.

Al termine del film la copia è quindi stata riconsegnata e riportata al sicuro, per evitare ogni possibile rischio di pirateria.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Cruise sarebbe rimasto talmente entusiasta dal film da decidere di chiamare il regista Andy Muschietti, rimasto totalmente sorpreso dalla telefonata. Tom, inoltre, avrebbe dichiarato che il progetto è "tutto quello che si può desiderare in un film", aggiungendo che è "il tipo di lungometraggio di cui abbiamo bisogno ora".

In precedenza James Gunn, ora responsabile dei DC Studios insieme a Peter Safran, aveva definito The Flash "probabilmente uno dei più grandiosi film di supereroi mai realizzati".

Gli spettatori dovranno però attendere il mese di giugno per scoprire se questi commenti sul progetto, che coinvolge anche Michael Keaton e Ben Affleck nel ruolo di Batman, siano meritati.