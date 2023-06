The Flash, la produttrice promette: 'Le scene post-credits non deluderanno i fan'

La produttrice di The Flash, Barbara Muschietti, assicura che i fan non rimarranno delusi dalle scene post-crediti del film, che conterranno numerose sorprese.

La produttrice di The Flash, Barbara Muschietti, anticipa la presenza di varie sorprese nelle scene post-credits del film, garantendo che gli spettatori non resteranno delusi

"Non possiamo anticipare nulla perché sono tutte grandi sorprese e sappiamo che non deluderanno il pubblico", ha detto in un'intervista a etalk.

Il futuro di Flash

Pur essendo stato concepito prima dell'arrivo di James Gunn a capo dei DC Studios, The Flash rivoluzionerà il concept del DCU come l'abbiamo conosciuto finora. Oltre a servire come storia delle origini di Barry Allen, il film riporterà sul grande schermo due iterazioni di Batman nel mix. Gli attori Ben Affleck e Michael Keaton riprenderanno entrambi i loro ruoli di Uomo Pipistrello nel Multiverso DC che conterrà molte altre sorprese.

"I mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è 'correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l'universo?" recita la sinossi ufficiale fornita da Warner Bros.

L'uscita italiana di The Flash è fissata per il 15 giugno.