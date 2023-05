The Flash, Ezra Miller spiega perché il film "è la storia delle origini di Barry Allen"

The Flash arriverà al cinema dopo una lunga gestazione e al termine di un percorso cinematografico (nonché inizio di un altro), mostrando eventi prevalentemente successivi a quanto visto finora nel DCEU. Ma allora perché la star della pellicola, Ezra Miller, l'ha definita un'origin story?

A spiegarlo è stato lo stesso interprete di Barry Allen in un'intervista recentemente comparsa su Twitter, dove anticipa come Barry stia finalmente iniziando a capire come essere un vero eroe.

"Costituisce, secondo me, un arco narrativo considerevole e molto potente" esordisce Ezra Miller"Credo sia una storia che precipita parecchi cambiamenti per Barry, in diversi modi. E penso che lo conduca dall'essere la persona che abbiamo visto nei film di Justice League - quindi dall'essere un giovane dotato di poteri ma che non sa bene come manifestarli, che si è unito a questa lega di supereroi, ma non sa bene quale sia il suo posto in quel contesto -, all'essere davvero Barry Allen, The Flash".

"Per questo per me, per certi versi, questa è un'origin story, e una storia di crescita" conclude l'attore.

Cosa vedremo in The Flash

"I mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è 'correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l'universo?" recita la sinossi ufficiale del film diretto da Andy Muschietti.

The Flash approderà il 15 giugno nelle sale italiane.