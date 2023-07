The Flash: ecco i primi concept art di Dark Flash, il villain del cinecomic DC

I primi concept art sul villain di The Flash sono emersi recentemente in rete e mostrano nel dettaglio il personaggio.

Attraverso un post pubblicato da The Flash Film News, sono stati rivelati alcuni concept art realizzati dalla produzione di The Flash per Dark Flash, quello che poi scopriamo essere il vero villain del film di Andy Muschietti.

Ezra Miller ha indossato un vero costume e delle protesi per interpretare la versione di sé più anziana, e ora possiamo dare un'occhiata più da vicino ad alcuni concept art iniziali. In questo modo possiamo farci un'idea più precisa di come questa nuova versione del personaggio sia stata portata in vita nel film.

The Flash questa settimana ha superato i 100 milioni di dollari al botteghino americano, tuttavia, alcuni esercenti stanno togliendo il film dalle sale a causa del flop di pubblico.

Prima dell'uscita di The Flash, gli spoiler del merchandising avevano confermato che una versione mostruosa di Dark Flash sarebbe apparsa nel film. In base alle prime informazioni trapelate, il ruolo del cattivo è stato in qualche modo ridimensionato nel montaggio finale, anche se è riuscito comunque ad avere un certo impatto sulla storia.

È stato durante gli ultimi momenti del film che abbiamo appreso che Dark Flash era, in realtà, il giovane Barry Allen che aveva trascorso decenni nel tentativo di cambiare il destino della sua linea temporale. Non riuscendo a salvare Batman e Supergirl, ha creato un paradosso trascinando il suo vecchio sé nel passato e bloccandolo lì.