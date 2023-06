Ben Affleck tornerà a interpretare Batman in un altro film DC dopo The Flash?

Quella di The Flash avrebbe dovuto essere l'ultima apparizione di Ben Affleck nei panni di Batman e per il momento è così, ma alcune indiscrezioni sostengono che l'attore tornerà a indossare i panni del Cavaliere Oscuro ancora per un altro film prima del suo addio definitivo.

Sappiamo bene come dopo l'uscita di The Flash e prima del lancio del nuovo DC Universe di James Gunn e Per Safran usciranno altre due pellicole legate al precedente universo narrativo: Blue Beetle ad agosto e Aquaman e il Regno Perduto a dicembre. Proprio in quest'ultimo film, dovrebbe apparire Ben Affleck, per un'ultima volta.

Nel luglio 2022, Jason Momoa aveva rivelato di aver girato delle scene con Ben Affleck e contemporaneamente era stata confermata anche la presenza del Batman di Michael Keaton nel sequel di James Wan. In seguito, infatti, Momoa aveva dichiarato di aver girato delle sequenze con "un paio di Batman" ma di non essere sicuro quale dei due sarebbe finito nel montaggio finale.

Aquaman e il Regno Perduto e il DCU, James Wan: "Abbiamo dovuto fare modifiche fino all'ultimo"

Dopo gli eventi di The Flash, soprattutto nella rivelazione finale, non avrebbe più molto senso tanto un'apparizione di Affleck quanto una di Keaton. Staremo a vedere se le scene verranno eliminate del tutto oppure no.