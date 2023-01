The Flash, per James Gunn è "uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati"

James Gunn e Peter Safran hanno recentemente elogiato The Flash e parlato, in termini propositivi, del futuro di Ezra Miller; cosa dobbiamo aspettarci?

Anche se Ezra Miller ha vissuto un anno a dir poco complicato, sembra proprio che il suo futuro nella DC non sia del tutto segnato. Di recente Peter Safran è tornato a parlare di lui in termini reintegrativi, mentre James Gunn ha tessuto le lodi del nuovo film The Flash.

The Flash: Ezra Miller in un'immagine del film

In base ad alcune recenti dichiarazioni riportate da Variety, Peter Safran ha recentemente discusso del futuro di Ezra Miller nei film DC dicendo che: "Ezra è completamente impegnato nella sua guarigione, e sosteniamo a pieno il viaggio che sta facendo adesso. Quando sarà il momento giusto capiremo qual è il miglior percorso da seguire. Adesso sono tutti concentrati sul suo recupero, e sembra che stia facendo enormi progressi".

Questi commenti, giunti a noi da una presentazione tenutasi lunedì in casa Warner Bros. per giornalisti selezionati, fanno ovviamente riferimento alla situazione mentale dell'attore. Sul posto James Gunn ha parlato di The Flash nei termini più elogiativi possibili, a discapito dei dubbi di questi mesi: "Lo dirò qui, The Flash è probabilmente uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati", ha detto il regista, per poi sottolineare come questa pellicola "resetti ogni cosa".

The Flash: il costume della variante "Dark Flash" potrebbe essere di origine Kryptoniana

Poi Gunn ha parlato del futuro e del presente dicendo che: "La storia della DC è piuttosto incasinata. Stavano regalando IP come se fossero bomboniere. Quello che faremo è promettere che tutto, dal nostro primo progetto in poi, sarà unificato. Dobbiamo ammettere di essere stati molto fortunati [ereditando questi] prossimi quattro progetti [Shazam!, The Flash, Aquaman 2 e Blue Beetle] ", seguito dal commento di Safran secondo cui: "Questi quattro film sono fantastici. Non c'è motivo per cui i personaggi e gli attori che interpretano quei personaggi non debbano far parte del DCU. Non c'è nulla che glielo proibisca".