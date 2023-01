The Flash conterrà una NUOVA Justice League: la conferma del regista

Se verranno confermate le anticipazioni sul plot di The Flash, l'esplorazione del Multiverso DC dovrebbe introdurre nuovi mondi, ma il regista Andy Muschietti ha confermato che il film conterrà anche una nuova versione della Justice League della DC.

The Flash, concepito prima del reboot del DC Universe ad opera di James Gunn e Peter Safran, è pronto a svelare i segreti del Multiverso. Dopo una lunga attesa dovuta a varie vicissitudini, la pellicola dovrebbe uscire nei cinema a inizio estate riportando sullo schermo, tra l'altro le incarnazioni di Batman di Michael Keaton e Ben Affleck.

The Flash e Batman in un concept art

Mentre i cameo di Henry Cavill nei panni di Superman e Gal Gadot in quelli di Wonder Woman sarebbero stati eliminati, la Supergirl di Sasha Calle è pronta per essere spinta in prima linea insieme al villain de L'uomo d'acciaio, il Generale Zod di Michael Shannon.

The Flash: Black Adam non ci sarà, Dwayne Johnson ha rifiutato un cameo

Come sarà la nuova Justice League?

The Direct ha riportato il contenuto di una featurette in cui Andy Muschietti descrive la Justice League presente nel film "non come il potente team che il pubblico ha conosciuto finora". Il regista nomina, inoltre, alcuni membri del team: Batman di Michael Keaton, Supergirl di Sasha Calle e le due versioni di Barry Allen:

"Come ha detto Bruce Wayne, è composta dal vigilante in pensione, un'aliena alimentata da luce solare mezzo solare e due idioti".

The Direct ha precedentemente rivelato che l'"altro" Barry Allen fungerà da cattivo principale del film, agendo come un antagonista per Barry Allen (Ezra Miller).

Nella stessa featurette, la produttrice di The Flash, Barbara Muschietti, ha anche confermato che Gal Gadot tornerà nei panni di Wonder Woman.