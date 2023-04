The Flash: Michael Keaton ha chiesto al regista di fargli una foto nella Batcaverna per il nipotino

Michael Keaton si è emozionato rientrando per la prima volta dopo trent'anni nella Batcaverna e ha chiesto al regista di The Flash di fargli una foto col costume di Batman per il nipotino di sei anni.

Il regista di The Flash, Andy Muschietti, ha rivelato l'emozione di Michael Keaton quando è entrato per la prima volta nella Batcaverna, creata interamente in uno studio dal team di scenografi. Il momento ha segnato la prima volta di Keaton nella Batcaverna in quasi 30 anni, poiché The Flash deve il ritorno dell'attore nei panni di Batman/Bruce Wayne fin da Batman Returns del 1992.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

"Quando Keaton è arrivato sul set, la Batcaverna era già finita ed era illuminata", ha detto Muschietti. "È rimasto a occhi spalancati per un po'. Non volevo interromperlo. Volevo solo che lo sentisse. Lì stava succedendo qualcosa".

La richiesta speciale di Michael Keaton

Andy Muschietti ha rivelato a IGN di aver ricevuto una richiesta da Michael Keaton: l'attore ha voluto che il regista gli scattasse una foto con il costume di Batman dentro la Batcaverna.

"È stato divertente perché a un certo punto durante la scena in cui gli abbiamo girato con il costume, mi ha detto, 'Puoi fare una foto? È per mio nipote'. È stato uno di quei momenti in cui è apparso davvero emozionato".

La Warner Bros. ha proiettato The Flash per la prima volta al CinemaCon 2023, dove Keaton ha ottenuto elogi unanimi per il suo ritorno nei panni di Batman. Le prime reazioni a The Flash da parte della critica presente al Cinemacon hanno lodato la qualità del cinecomic in uscita a giugno.