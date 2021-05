The Flash: il maniero del Batman di Tim Burton svelato nelle foto dal set

Una location ben nota ai fan di Tim Burton ha fatto la sua comparsa nelle nuove foto dal set di The Flash, attualmente in lavorazione in Inghilterra.

La lavorazione di The Flash è attualmente in corso in Inghilterra. Le prime foto dal set svelano una location ben nota ai fan dell'Uomo pipistrello, si tratta del maniero di Bruce Wayne/Michael Keaton in Batman di Tim Burton, del 1989.

Alcuni fan inglesi hanno scorto i camion della Warner Bros. parcheggiati fuori da Burghley House a Peterborough, Inghilterra, location che probabilmente servirò a rappresentare il Maniero Wayne, dimora di Bruce Wayne. La stessa proprietà era stata usata come casa di Bruce Wayne in Batman e Batman - il ritorno, entrambi diretti da Tim Burton e interpretati da Michael Keaton.

Le foto rappresentano un'ulteriore conferma del ritorno di Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne/Batman in The Flash. Per il momento non sono trapelati dettagli sul ruolo di Bruce Wayne nel film, ma le nuove foto di scena diffuse su Twitter lasciando pensare che visiteremo ancora una volta la lussuosa dimora del miliardario Wayne.

The Flash, la cui sceneggiatura è firmata da Christina Hodson di Birds of Prey, adatterà l'iconica trama di Flashpoint dai fumetti e vedrà lo Scarlet Speedster (interpretato da Ezra Miller) viaggiare indietro nel tempo nel tentativo di impedire l'omicidio della madre, il suo viaggio però darà inavvertitamente vita a una nuova linea temporale in cui il Batman di Keaton si troverà a proteggerlo.

The Flash è diretto dal regista di It Andy Muschietti ed è prodotto da Marianne Jenkins con Michael Disco e Barbara Muschietti. L'uscita di The Flash al cinema è prevista per il 4 novembre 2022.