Batman & Robin: Mr. Freeze, dopo l'ingaggio di Arnold Schwarzenegger, ha subito degli importanti cambiamenti

Il Batman & Robin del 1997, diretto da Joel Schumacher, è unanimemente considerato uno dei peggiori adattamenti cinematografici mai realizzati del Cavaliere Oscuro. Uno degli elementi che ancora oggi disturba i fan storici è il modo in cui hanno deciso di costruire il personaggio di Mr. Freeze interpretato da Arnold Schwarzenegger. Nuove rivelazioni e curiosità sul film hanno svelato che il villain, in principio, avrebbe dovuto essere diverso.

Batman & Robin: Arnold Schwarzenegger e Vivica A. Fox in una scena del film

Una delle versioni di Mr. Freeze più ravvicinate all'uscita di Batman & Robin è quella della serie animata andata in onda nel 1992. Così i fan dell'epoca si aspettavano di trovare anche nella pellicola un personaggio se non simile, almeno sulla stessa lunghezza d'onda. A tutto questo si aggiungono alcune voci che all'epoca avrebbero visto Patrick Stewart nel ruolo, poi smentite da Joel Schumacher stesso.

Sembra proprio però, almeno in base ad alcune successive rivelazioni di Steve Burgard (artista legato agli storyboard del film), che inizialmente la sceneggiatura avrebbe dovuto avere un'identità molto più shakespeariana con questo personaggio (molto più nelle corde di Stewart quindi), poi cambiata con la scelta di Arnold Schwarzenegger. Queste sono le sue parole tramite Slash Film: "Potremmo dire che tutti i dialoghi per Mr. Freeze erano stati pensati per qualcuno che lo avrebbe recitato in modo shakespeariano".

A quanto pare la scelta dell'attore ha influito anche sul villain in Batman & Robin. Secondo Burgard con la selezione dell'interprete hanno messo da parte la caratterizzazione precedente a favore dei giochi di parole che quasi tutti non hanno mai digerito.