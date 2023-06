The Flash: in attesa del film Warner Bros. Discovery dedica al Supereroe DC due programmazioni speciali

The Flash sta per arrivare nelle sale cinematografiche: Warner Bros. Discovery dedica al Supereroe DC due programmazioni speciali.

A partire dal 15 giugno nelle sale cinematografiche arriverà The Flash, la pellicola con Ezra Miller, diretta da Andres Muschietti, incentrata sul Supereroe DC. In occasione di questo attesissimo evento, Warner Bros. Discovery dedica all'amatissimo personaggio due programmazioni speciali: le prime tre stagioni di The Flash, la più recente serie del 2014 e Flash, la serie tv anni '90.

Uno dei più amati Supereroi DC sta per tornare al cinema nella pellicola diretta da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC. In occasione dell'arrivo del film nelle sale italiane, Warner Bros. Discovery ha preparato una sorpresa speciale per tutti gli amanti del personaggio creto dallo scrittore Gardner Fox e dall'artista Harry Lampert.

The Flash 2014

Dal 7 giugno le prime tre stagioni di The Flash, la serie prodotta da Greg Berlanti e Andrew Kreisberg per l'emittente THE CW nel 2014, con Grant Gustin (Glee, Arrow), Candice Patton (The Game), Rick Cosnett (The Vampire Diaries), Danielle Panabaker (Justified, Necessary Roughness), Carlos Valdes (Once), Tom Cavanagh (Ed, Eli Stone, The Following) e Jesse L. Martin (Law & Order) saranno disponibili in streaming su discovery+.

Flash 1990

Dall'11 giugno su Warner TV, canale 37 del digitale terrestre, alle 21:30 andrà in onda Flash, la serie prodotta da Danny Bilson and Paul De Meo nel 1990 per CBS, con protagonisti John Wesley Shipp, Amanda Pays e Alex Désert.

Personaggio

Barry, chimico forense del Dipartimento di Polizia di Central City, cerca da sempre di scoprire la verità sull'omicidio di sua madre, avvenuto quando era solo un bambino, per scagionare il padre, accusato ingiustamente del reato e incarcerato. Le sue indagini lo guideranno fino all'acceleratore di particelle dello S.T.A.R. Lab e, quando questo esploderà a causa di un sovraccarico, la vita del giovane cambierà per sempre.

Barry, colpito da un fulmine di sostanze chimiche, si sveglierà dopo nove mesi di coma per scoprire di aver acquisito la capacità di muoversi a velocità sovrumana. Grazie all'aiuto degli scienziati dello S.T.A.R. Lab, Barry inizierà a testare i limiti del suo nuovo potere in evoluzione, e imparerà ad usare i suoi poteri per combattere il crimine e far sì che nessuno debba vivere una tragedia come quella che è accaduta alla sua famiglia.