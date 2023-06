The Flash: i produttori stanno facendo di tutto per mantenere segreto il finale del film

Nonostante il film sia stato proiettato in anteprima mondiale al CinemaCon, e altre proiezioni si sono susseguite, nessuno ha ancora visto il vero finale di The Flash.

Nonostante The Flash sia stato proiettato in anteprima mondiale mesi fa al CinemaCom, e da allora si sono susseguite altre proiezioni, nessuno ha visto il vero finale del film. A quanto pare si tratterebbe di una strategia ben precisa della Warner per mantenerlo segreto e mostrarlo soltanto all'uscita effettiva del film,ovvero il 15 giugno.

The Flash: Ezra Miller in una scena

A riportare la notizia ci ha pensato Variety secondo cui la versione mostrata al CinemaCon ad aprile si concludeva senza un finale vero e proprio, mentre alle anteprime mostrare a Burbank la scorsa settimana alcuni elementi chiave del finale sono stati oscurati dalla Warner.

Le indiscrezioni di Variety sembrano confermare quanto dichiarato dal regista Andy Muschietti in una recente intervista: "Se guarderete il film il 16 giugno o più avanti, noterete che ci sono alcune sorprese che non abbiamo voluto svelare per evitare che finissero in rete prima del dovuto".

Ezra Miller poserà per le foto di rito sul red carpet ma non rilascerà alcuna intervista promozionale. Una fonte a lui vicina ha spiegato: "Ezra è focalizzato sulla sua salute mentale e non vuole in alcun modo condizionare l'uscita del film. Desidera che l'attenzione sia concentrata unicamente su The Flash e non su di lui".

La sinossi di The Flash anticipa: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"